Новый наставник «Лейкерс» признан худшим тренером по версии CBS Sports

Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик занял последнее место в рейтинге лучших специалистов НБА по версии CBS Sports.
Рейтинг тренеров НБА от CBS Sports (топ-5):
1. Эрик Споэльстра («Майами Хит»);
2. Ник Нёрс («Филадельфия Сиксерс»);
3. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс»);
4. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз»);
5. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс»);
30. Джей Джей Редик, «Лейкерс».
Напомним, в последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении.
В прошлом сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии), после чего клуб уволил прежнего наставника Дарвина Хэма.