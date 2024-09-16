Новый наставник «Лейкерс» признан худшим тренером по версии CBS Sports

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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик занял последнее место в рейтинге лучших специалистов НБА по версии CBS Sports.

Рейтинг тренеров НБА от CBS Sports (топ-5):

1. Эрик Споэльстра («Майами Хит»);

2. Ник Нёрс («Филадельфия Сиксерс»);

3. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс»);

4. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз»);

5. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс»);

30. Джей Джей Редик, «Лейкерс».

Напомним, в последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении.

В прошлом сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии), после чего клуб уволил прежнего наставника Дарвина Хэма.