Кириленко объяснил важность международных матчей для российских баскетболистов

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил, что сборная России должна участвовать в международных матчах любого уровня, чтобы проверять ближайший резерв.

«Я сторонник того, что нужно обязательно играть международные матчи, даже если они уровнем ниже, чем мы себе там напридумывали. В этих матчах есть возможность проверять свой ближайший резерв — ребят, которые не всегда получают большое игровое время в составе национальных команд.

В нынешних условиях мы ищем возможности играть с другими сборными, это очень круто. Другое дело, что не всегда получается найти команды, которые на сегодняшний день готовы с нами играть. Это уже другой вопрос», — приводит слова Кириленко ТАСС.