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Кириленко: сейчас идеальное время, чтобы обратить внимание на инфраструктуру

Кириленко: сейчас идеальное время, чтобы обратить внимание на инфраструктуру
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о необходимости развития баскетбольной инфраструктуры в регионах в момент, когда образовался перерыв в международных играх.

«Если говорить о следующем поколении, это как раз и есть наша работа в федерации баскетбола. Сейчас есть ограничения определённые, мы не играем в международный баскетбол. Идеальное время для того, чтобы чуть-чуть посмотреть всё-таки на себя, на свою инфраструктуру, на свои кадры», — приводит слова Кириленко ТАСС.

20 сентября состоится Выборная конференция Российской федерации баскетбола. Андрей является единственным кандидатом, который претендует на пост президента РФБ. Напомним, Кириленко является президентом РФБ с августа 2015 года.

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