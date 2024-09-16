«Миннесота» подписала контракты со Скайларом Мэйсом и Юджином Оморуи

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» подписал контракты с 27-летним американским разыгрывающим Скайларом Мэйсом и 27-летним нигерийским защитником Юджином Оморуи. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети инсайдер НБА Майкл Скотто.

В прошлом сезоне Мэйс сыграл 38 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 1,3 очка. Ранее сообщалось, что Мэйс близок к подписанию контракта с итальянской «Олимпией Милан». До этого он в основном играл в G-лиге.

Оморуи провёл 43 матча в составе «Вашингтон Уизардс», набирая в среднем 4,8 очка и два подбора.