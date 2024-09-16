Патрик Беверли назвал пять лучших тяжёлых форвардов НБА

Бывший игрок НБА, 36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли в своём подкасте Pat Bev Pod назвал пять лучших тяжёлых форвардов Национальной баскетбольной ассоциации.

Топ-5 тяжёлых форвардов НБА по версии Патрика Беверли:

1. Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»);

2. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»);

3. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»);

4. Лаури Маркканен («Юта Джаз»);

5. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»).

В сезоне-2009/2010 Беверли играл в главном матче «Финала четырёх» Евролиги в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах Патрик был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого участвовал в «Финале четырёх» Кубка Европы — 2011/2012. В Единой лиге ВТБ команда дошла до стадии четвертьфинала. С 2013 по 2024 год Патрик играл в НБА, где его последним клубом был «Милуоки Бакс».