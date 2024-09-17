Видео: чемпиона НБА ударили по голове во время матча по американскому футболу

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт посетил студенческую игру по американскому футболу между командами «Колорадо» и «Колорадо Стэйт». Присутствие Уайта объяснимо, поскольку он родом из этого штата.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как один из болельщиков ударяет 30-летнего баскетболиста по голове. Однако Уайт не стал отвечать на агрессию, а спустя некоторое время лишь отошёл в сторону, высказывая что-то в ответ.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деррик стал чемпионом лиги в составе «Бостона». Минувшим летом он также участвовал в Олимпийских играх за сборную США и завоевал золотую медаль.