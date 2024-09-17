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Экс-игрок НБА вступился за Леброна, который сыграет в одной команде со своим сыном

Экс-игрок НБА вступился за Леброна, который сыграет в одной команде со своим сыном
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Бибби поделился своим мнением о Леброне Джеймсе, лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс», который в следующем сезоне сыграет в одной команде со своим старшим сыном Бронни Джеймсом.

«Он сделал то, что должен был сделать. Каждый родитель желает лучшего для своих детей. Будет приятно это увидеть, ведь все хотят самого лучшего для своих сыновей.

Я рад, что у него появилась такая возможность. Многие люди не получают такого шанса. Будет здорово это наблюдать», — сказал Бибби в беседе с североамериканским журналистом Брэндоном Робинсоном.

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