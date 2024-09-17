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Стефен Карри в Китае отпраздновал трёхочковое попадание в фирменном стиле

Стефен Карри в Китае отпраздновал трёхочковое попадание в фирменном стиле
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На данный момент разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри участвует в турне по Китаю, организованном компанией спортивной одежды Under Armour, чтобы продвигать бренд звёздного баскетболиста — Curry Brand.

Стефен Карри также сыграл в двустороннем матче. Примечательно, что после успешного трёхочкового броска 36-летний защитник использовал своё фирменное празднование под названием Night Night. Видео этого момента было размещено в социальных сетях.

Стефен Карри использовал фирменное празднование в Китае:

Напомним, по итогам минувших Олимпийских игр в Париже Карри завоевал золотую медаль в составе сборной США по баскетболу. Стефен также является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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