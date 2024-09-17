Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Один из величайших снайперов НХЛ». Легенда НБА опубликовал фотографию с Овечкиным

«Один из величайших снайперов НХЛ». Легенда НБА опубликовал фотографию с Овечкиным
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон поделился фотографией с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сделанной на матче Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Какой захватывающий матч! Куки (супруга Мэджика Джонсона. — Прим. «Чемпионата») и я в восторге от того, что наши «Коммандерс» (клуб НФЛ из Вашингтона. — Прим. «Чемпионата») одержали победу в первой домашней игре. Наш кикер Остин Сейберт успешно забил все семь ударов, что помогло нам выиграть у «Джайентс» со счетом 21:18. Огромная благодарность нашим невероятным болельщикам, которые поддерживали нас и помогли добиться этой победы! Открытие сезона дома собрало множество замечательных людей.

Фото: Из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: Из личного архива Мэджика Джонсона

Было приятно видеть губернатора Мэриленда Уэса Мура, совладельцев «Коммандерс» Марка Айна и Дэвида Блитцера, главных владельцев команды Джоша и Марджори Харрис, легенду «Коммандерс» Даррелла Грина, теннисную суперзвезду Фрэнсиса Тиафо, одного из величайших снайперов НХЛ Александра Овечкина и наших дорогих друзей Майка и Наташу Триплетт!» — написал Джонсон в своей социальной сети.

Овечкин — первый? И как Мэджик связан с Вашингтоном:
Овечкин — в топ-3 по числу капитанских сезонов в истории НХЛ. Каковы шансы стать первым? Овечкин — в топ-3 по числу капитанских сезонов в истории НХЛ. Каковы шансы стать первым?
Как Мэджик стал миллиардером? Всё о деньгах легенды НБА — речь не только о баскетболе Как Мэджик стал миллиардером? Всё о деньгах легенды НБА — речь не только о баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android