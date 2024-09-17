«Один из величайших снайперов НХЛ». Легенда НБА опубликовал фотографию с Овечкиным

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон поделился фотографией с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сделанной на матче Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Какой захватывающий матч! Куки (супруга Мэджика Джонсона. — Прим. «Чемпионата») и я в восторге от того, что наши «Коммандерс» (клуб НФЛ из Вашингтона. — Прим. «Чемпионата») одержали победу в первой домашней игре. Наш кикер Остин Сейберт успешно забил все семь ударов, что помогло нам выиграть у «Джайентс» со счетом 21:18. Огромная благодарность нашим невероятным болельщикам, которые поддерживали нас и помогли добиться этой победы! Открытие сезона дома собрало множество замечательных людей.

Фото: Из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: Из личного архива Мэджика Джонсона

Было приятно видеть губернатора Мэриленда Уэса Мура, совладельцев «Коммандерс» Марка Айна и Дэвида Блитцера, главных владельцев команды Джоша и Марджори Харрис, легенду «Коммандерс» Даррелла Грина, теннисную суперзвезду Фрэнсиса Тиафо, одного из величайших снайперов НХЛ Александра Овечкина и наших дорогих друзей Майка и Наташу Триплетт!» — написал Джонсон в своей социальной сети.