Миноритарный владелец «Далласа» изъявил желание купить социальную сеть Илона Маска

Американский предприниматель, миллиардер и миноритарный владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выразил заинтересованность в покупке социальной сети X (ранее Twitter) и телеканала Fox News, если появится такая возможность.

«Если бы у меня было достаточно денег, чтобы сделать это, а у меня их нет, я бы купил Fox News не задумываясь. Я бы также с радостью купил X, будь у меня $ 10-15 млн наличкой, но у Илона [Маска] явно нет причин и желания продавать социальную сеть», — приводит слова Кьюбана издание Clutch Points.

В январе 2000 года Кьюбан выкупил контрольный пакет акций команды «Даллас Маверикс» за $ 285 млн у Росса Перо-младшего.