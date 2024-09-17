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«Лейкерс» показали фотографии тренировок Леброна перед его 22-м сезоном в НБА

«Лейкерс» показали фотографии тренировок Леброна перед его 22-м сезоном в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс активно готовится к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «Лейкерс».

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Отметим, что сезон-2024/2025 станет для 39-летнего баскетболиста 22-м в профессиональной карьере. Уже в декабре форвард отпразднует 40-летие. Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трёхкратным обладателем золотых медалей на Олимпийских играх.

Ранее бывший разыгрывающий НБА Майк Бибби поделился своим мнением о Леброне Джеймсе, который в следующем сезоне сыграет в одной команде со своим старшим сыном Бронни Джеймсом, выбранным на минувшем драфте под общим 55-м номером.

Что сказал Бибби?
Экс-игрок НБА вступился за Леброна, который сыграет в одной команде со своим сыном
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