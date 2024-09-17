«Лейкерс» показали фотографии тренировок Леброна перед его 22-м сезоном в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс активно готовится к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «Лейкерс».

Леброн Джеймс Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Леброн Джеймс Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Леброн Джеймс Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

Отметим, что сезон-2024/2025 станет для 39-летнего баскетболиста 22-м в профессиональной карьере. Уже в декабре форвард отпразднует 40-летие. Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трёхкратным обладателем золотых медалей на Олимпийских играх.

Ранее бывший разыгрывающий НБА Майк Бибби поделился своим мнением о Леброне Джеймсе, который в следующем сезоне сыграет в одной команде со своим старшим сыном Бронни Джеймсом, выбранным на минувшем драфте под общим 55-м номером.