Названы команды Единой лиги с длинными перелётами в новом сезоне, ЦСКА — на 11-м месте

В новом розыгрыше Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Общее количество матчей — 264. Названы команды Единой лиги с длинными перелётами в новом сезоне-2024/2025. Больше всех команд на перелёты затратит красноярский «Енисей» — 177 часов в воздухе.
«Суммарное расстояние, которое команды лиги ВТБ преодолеют на самолётах за регулярный сезон:
«Енисей» — 135 752 км;
«Астана» — 105 306 км;
«Уралмаш» — 89 336 км;
«Парма» — 85 260 км;
«Локомотив-Кубань» — 82 556 км;
«Автодор» — 78 424 км;
«Самара» — 77 564 км;
«Зенит» — 75 512 км;
УНИКС — 75 388 км;
«Пари Нижний Новгород» — 68 120 км;
ЦСКА — 55 256 км;
МБА-МАИ — 55 256 км», — приводит данные телеграм-канал «Два кольца».
Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года.