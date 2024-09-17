Названы команды Единой лиги с длинными перелётами в новом сезоне, ЦСКА — на 11-м месте

В новом розыгрыше Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Общее количество матчей — 264. Названы команды Единой лиги с длинными перелётами в новом сезоне-2024/2025. Больше всех команд на перелёты затратит красноярский «Енисей» — 177 часов в воздухе.

«Суммарное расстояние, которое команды лиги ВТБ преодолеют на самолётах за регулярный сезон:

«Енисей» — 135 752 км;

«Астана» — 105 306 км;

«Уралмаш» — 89 336 км;

«Парма» — 85 260 км;

«Локомотив-Кубань» — 82 556 км;

«Автодор» — 78 424 км;

«Самара» — 77 564 км;

«Зенит» — 75 512 км;

УНИКС — 75 388 км;

«Пари Нижний Новгород» — 68 120 км;

ЦСКА — 55 256 км;

МБА-МАИ — 55 256 км», — приводит данные телеграм-канал «Два кольца».

Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года.