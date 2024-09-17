«Я был на вершине, а сейчас на дне». Бывшая суперзвезда НБА выступил с пламенной речью

Бывший звёздный разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Уолл во время одной из тренировок выступил перед молодыми баскетболистами с вдохновляющей речью.

«Я был на вершине: ключевой игрок команды, пятикратный участник Матча всех звёзд. Работайте усердно, ребята. Многие расслабляются и плывут по течению, но удержаться на вершине непросто.

Легко быть задрафтованным, но есть те, кого выбрали под высоким номером – и через четыре года уже вне лиги. Продолжайте упорно трудиться. Сейчас в спорте крутятся огромные деньги.

В наше время максимумом было пять лет и $ 80 млн. Теперь контракты достигают $ 290 млн. Наслаждайтесь этим, но не забывайте вкладываться в работу. Я был на вершине, а сейчас на дне.

Но я всегда буду усердно работать и никогда не перестану стремиться вернуться туда, где мне место. Сегодня вы можете быть здесь, а завтра всё может измениться. Никогда не воспринимайте это как должное», — приводит слова Уолла аккаунта Courtside Buzz в социальных сетях.