Беверли объяснил, почему он поставил Янниса в один ряд с Леброном, Вембаньямой и Дюрантом

36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли объяснил, почему он поставил игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в один ряд со звёздами лиги — Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»), Виктором Вембаньямой («Сан-Антонио Спёрс») и Кевином Дюрантом («Финикс Санз»).

«Не так уж много мощных форвардов… Хотя Грик Фрик не четвёрка! Он тройка [лёгкий форвард]. Яннис — прекрасная тройка! Я поставил Янниса на ту же позицию, что и Виктора, Брона [Леброна Джеймса] и Кей Ди [Кевина Дюранта]. Баскетбол без позиции. Они универсальны», — приводит слова Беверли издание Fadeaway World.

Сезон-2024 Беверли провёл в «Милуоки». В межсезонье он перешёл в израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. Ранее Беверли назвал лучших тяжёлых форвардов НБА.