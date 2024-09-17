Мужчину обязали выплатить $ 100 тыс. из-за обвинений в преследовании баскетболистки

40-летний Роберт Пармали, проживающий в штате Орегон, был взят под залог в размере $ 100 тыс. Суд постановил, что мужчина преследовал и домогался до разыгрывающей университета Коннектикута (NCAA) Пейдж Бьюкерс.

По информации ESPN, Пармали неоднократно отправлял Бьюкерс электронные письма, в которых утверждалось, что он является членом королевской семьи и желает жениться на баскетболистке.

Каждый из постов в социальной сети сопровождался огромным количеством ссылок на Пейдж. К тому же Роберт сделал поддельное приглашение на свадьбу с фотографиями обручального кольца с бриллиантами.

Пармали арестовали 27 августа в городе Хартфорд (штат Коннектикут) перед тем, как он намеревался встретиться с Бьюкерс. По его словам, он собирался сделать ей предложение руки и сердца, а также добиться её исключения из баскетбольной программы университета.