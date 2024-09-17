Названы лидеры по очкам среди игроков, не попадавших в символические пятёрки НБА

Стали известны наиболее результативные игроки Национальной баскетбольной ассоциации, которые провели как минимум 50 игр в сезоне, но не попавшие ни в одну из символических пятёрок НБА по итогам сезона.

По данным статистического портала StatMuse, этими игроками являются: Брэдли Бил — 30,5 очка в среднем, Девин Букер — 27,8 очка, Дэмьен Лиллард — 27,0 очка, Майкл Редд — 26,7 очка, ДеАарон Фокс — 26,6 очка, Девин Букер — 26,6 очка и Кармело Энтони — 26,5 очка.

Стоит отметить, что ни один из представленных баскетболистов не является чемпионом НБА. Два самых результативных игрока в этом списке теперь играют вместе за «Финикс Санз».

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