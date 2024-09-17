Стало известно, где будет проводить домашние матчи женская команда «Динамо» из Курска

Женская команда «Динамо» из Курска из-за запрета на проведение мероприятий в городе и области будет проводить домашние матчи в Туле, сообщила пресс-служба клуба.

«Согласно приказу министра спорта РФ с 8 августа в Курской области отменены всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия. Запрет продлится до снятия режима чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе. Таким образом, «Динамо» вынуждено временно покинуть родной Спортивно-концертный комплекс.

Новой домашней ареной для команды станет многофункциональный спортивный центр «Тулица».

Это новый спортивный объект, который включает в себя легкоатлетический манеж и универсальный спортивный зал. Его открыли в Туле на улице Санаторной в конце июня нынешнего года», — говорится в заявлении клуба.

Сезон женской Премьер-лиги начинается 3 октября.