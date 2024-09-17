Перкинс назвал игрока, который впервые получит награду MVP

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что звезда клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получит награду MVP в сезоне-2024/2025.

«MVP в этом сезоне получит молодой человек, которого мы сравнивали с Майклом Джорданом. Парень, который фактически вывел свою команду в финал Западной конференции. Молодой человек, который выбил действующих чемпионов [«Денвер Наггетс»] в плей-офф, и его зовут Энтони Эдвардс.

Смотря на то, что я видел в сезоне, особенно на Олимпиаде, Эдвардс стремится получить своё. Он любит и хочет побеждать, но в этом году я не удивлюсь, если он возглавит лигу по количеству набранных очков за сезон, честно говоря.

Я знаю, что Энтони хочет выиграть чемпионат, он говорил это снова и снова, но Эдвардс также хочет собрать индивидуальные награды. Энтони Эдвардс также хочет стать будущим лицом НБА. Чтобы добиться этого, он понимает, как и все остальные, нужно получить MVP», — приводит слова Перкинса издание Sports Illustrated.

На Олимпийских играх — 2024 Эдвардс в составе сборной США завоевал золотую медаль. После Олимпиады Эдвардс попал в скандал из-за своих слов об игроках прошлой эпохи, заявив, что только Джордан обладал навыками.