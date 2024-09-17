«Я выбил из него всю дурь». Чемпион НБА ударил фаната за слова в адрес дочери

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Вернон Максвелл рассказал, как подвергся гнусным комментариям от фаната «Портленд Трэйл Блэйзерс» во время игры регулярного чемпионата. В итоге баскетболист ударил зрителя на трибунах по лицу.

«Он говорил о моей мертворождённой дочери. Белый парень позади меня сказал: «К чёрту этого дурака, к чёрту этого дурака», а охранник сказал мне, что он ничего не может сделать, так как он заплатил деньги за свой билет. Я говорю ему: «Пошёл ты, белый мальчик». Мне это порядком надоело, и я выбил из него всю дурь», — сказал Максвелл в подкасте Club 520.

Напомним, Максвелл дважды становился чемпионом во времена игры за «Хьюстон Рокетс». Атакующий защитник провёл в команде пять лет с 1990 по 1995 год.

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