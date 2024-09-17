«Его семья — как моя семья». Баскетболист Виталий Фридзон высказался о дружбе с Овечкиным

38-летний российский баскетболист, играющий президент «Десны» Виталий Фридзон поздравил легендарного российского хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.

«Хочу от всей души поздравить Сашу и пожелать ему здоровья и счастья. И чтобы он побил рекорд Гретцки. Мы с Сашей близкие друзья, и, если кому‑то из нас нужна помощь, всегда обращаемся друг к другу. И Саша придёт на помощь в любой момент — это и есть настоящая дружба. Его семья — как моя семья», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Минувший сезон Фридзон сыграл в «Автодоре», где провёл 18 матчей, набирая при этом в среднем 3,7 очка за матч. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал в минувшем сезоне 65 очков за 79 матчей. Он забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. До рекорда Уэйна Грецки ему осталось забросить 41 шайбу.

В июле Фридзон покинул «Автодор» и пришёл в качестве играющего президента в брянскую «Десну».