Капитан ЦСКА Антонов объяснил, почему армейцам будет непросто выиграть Единую лигу

35-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, и капитан московского ЦСКА Семён Антонов объяснил, почему армейцам будет непросто выиграть Единую лигу в сезоне-2024/2025.

«За последние три года у нас в Единой лиге ВТБ было три разных чемпиона. Чемпионат сейчас выровнялся. Есть явные фавориты — команды из первой четвёрки. Но сегодня нет явных аутсайдеров, каждый может обыграть каждого. Тем более с новым форматом, при котором чемпионат пройдёт в четыре круга. Думаю, что здесь ожидается много сюрпризов.

Потому что одно дело, когда ты выходишь в статусе чемпиона и все хотят тебя обыграть, и другое — когда выходишь в качестве претендента и хочешь победить чемпиона. В общем, абсолютно другие эмоции», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года.