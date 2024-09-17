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Фридзон вышел в составе «Десны» в матче Кубка России, будучи президентом клуба

Фридзон вышел в составе «Десны» в матче Кубка России, будучи президентом клуба
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38-летний российский баскетболист Виталий Фридзон на данный момент играет за брянскую «Десну» в матче Кубка России, будучи президентом клуба.

Фото: Кадр из трансляции

В первом матче группы А Кубка России по баскетболу «Десна» в данный момент играет с саратовским «Автодором-2».

Минувший сезон Фридзон сыграл в «Автодоре», где провёл 18 матчей, набирая при этом в среднем 3,7 очка за матч. В июле Фридзон покинул «Автодор» и пришёл в качестве играющего президента в брянскую «Десну».

В своей профессиональной карьере Фридзон выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), подмосковные «Химки», московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

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