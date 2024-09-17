Известный портал показал результативность Джеймса в Евролиге, лучший показатель — в ЦСКА

Известный портал Basket News привёл результативность (среднее количество очков за матч) разыгрывающего защитника Майка Джеймса за его карьеру в клубах Евролиги.

Самую высокую результативность Джеймс показал в сезоне-2019/2020 за московский ЦСКА, набирая 21,1 очка за матч. В следующем сезоне-2020/2021 его показатель равнялся 19,3 очка. Худшую результативность показывал в своих двух сезонах за «Басконию». В 2014 году он набирал 11,1 очка, а в 2015 — 10,0.

В минувшем сезоне-2023/2024 Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги. В прошедшем сезоне американец демонстрировал следующие средние статистические показатели: игрок набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.