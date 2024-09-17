«Из области фантастики». Капитан ЦСКА Антонов высказался об участии команды в Евролиге

Капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Семён Антонов высказался об участии команды в Евролиге.

«У меня нет предположений по поводу возможного участия ЦСКА в Евролиге. Это пока где‑то в параллельной вселенной. Что касается нашей победы над «Црвеной Звездой», у которой не было четырёх игроков основного состава, то не нужно делать на этом акцент.

В минувшем сезоне в феврале мы победили «Анадолу Эфес» во время паузы в чемпионате, а потом проиграли шесть матчей в Единой лиге. В общем, сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю составы других команд сейчас, не в курсе, кто как играет.

Уверен, если бы мы играли в Евролиге, у нас была бы другая селекция, опять же, бюджет… Но это что‑то из области фантастики сейчас», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Антонов вместе с армейцами одержал победу в Единой лиге ВТБ, обыграв в финале казанский УНИКС со счётом 4-1. Ранее Антонов объяснил, с какими трудностями ЦСКА столкнётся в новом сезоне Единой лиги ВТБ.