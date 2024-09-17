Тренер Леброна Джеймса дал совет, который принёс баскетболисту миллионы долларов

Бывший школьный тренер Леброна Джеймса Кит Дамброт рассказал историю, как помог Королю произвести впечатление на Сонни Ваккаро (бывшего руководителя Nike в отделе баскетбола), тем самым в дальнейшем заключив контракт с американской спортивной компанией.

«Итак, мы играем в Университете Сан-Франциско, и, если кто-нибудь знает Леброна, он как бы бьёт в свой собственный барабан, он делает всё, что ему хочется. И вот мы играем, и я не знаю, то ли его шорты были слишком велики, то ли ему просто не хотелось играть, но он всё время возился с шортами и играл не лучшим образом.

Леброн, ты знаешь, кто этот парень [Ваккаро]? И он ответил: «Да». После этого я говорю ему: «Ну, ты же знаешь, что будешь стоить миллионы долларов, если прекратишь валять дурака», — сказал Дамброт в эфире подкаста Hoop Collective.

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