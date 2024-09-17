Назван сценарий, по итогам которого Кавай Леонард перейдёт в «Голден Стэйт»

Баскетбольный портал TWSN рассмотрел возможность громкого обмена, по итогам которого форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз».

Источник сообщает, что появились слухи относительного того, что «Голден Стэйт» рассматривает возможность обменять Леонарда. Идея заключается в том, что «Уорриорз» получат Кавая, а «Клипперс», в свою очередь, получат Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона II, Кевона Луни, Мозеса Муди, незащищённый выбор первого раунда 2028 года, выбор первого раунда 2030 года и возможность обменяться пиками в 2029 году.

Отмечается, что это поможет «Клипперс» безболезненно уйти в перестройку, а «Голден Стэйт» под конец карьеры Карри в клубе попытаться выиграть ещё одно чемпионство.

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