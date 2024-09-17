Названо уникальное достижение, которого добился Джеймс Харден в прошлом сезоне НБА

35-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден в минувшем сезоне-2023/2024 стал первым игроком, оформившим 100 четырёхочковых попаданий (And One) с тех пор, как НБА начала отслеживать статистику по результатам розыгрышей (в 1996-1997 годах).

В сезоне-2023/2024 Харден забросил 100-й And One и стал единоличным лидером по этому показателю, сообщает издание Crazy Stats.

And One — это реализованный бросок с фолом, после которого игрок исполняет штрафной бросок. Если фол на бросающем игроке был сделан внутри трёхочковой линии, то засчитывается два очка плюс даётся один штрафной бросок. Если бросок совершается за пределами трёхочковой — при попадании в кольцо засчитывается три очка плюс один штрафной бросок.