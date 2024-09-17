Тренер Леброна Джеймса рассказал, о чём мечтал баскетболист в 19 лет

Персональный тренер Майк Мансиас, который работает с Леброном Джеймсом на протяжении всей его карьеры в НБА, рассказал, что Король с 19 лет мечтал быть величайшим игроком в истории.

«Это был 20-летний брак. И наши цели совпадают, потому что мы знаем, каким должен быть конечный результат. И это просто — быть величайшим и быть чемпионом. И поэтому каждый день мы бросаем друг другу вызов.

Знаете, тебе нужно быть лучшим спортсменом, тебе нужно быть лучшим баскетболистом. Мне нужно быть лучшим спортивным тренером для тебя. И именно поэтому каждый день мы соревнуемся между собой. Он [Леброн] хотел быть величайшим игроком всех времён.

Ему было, наверное, 19 или 20 лет, когда мы говорили об этом… Мне тогда тоже было всего 24-25. Знаете, я всего на восемь лет старше него… Поэтому я сказал: «Хорошо, давайте проведём исследование? Что сделали другие, чего им не удалось? Итак, давай просто учиться на чужих ошибках и строить наш путь», — сказал Мансиас во время подкаста High Performance.

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