В рамках одного сезона женской НБА было установлено три исторических рекорда

В нынешнем сезоне женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) было установлено сразу три исторических рекорда по трём показателям результативности. Их установили три разные баскетболистки — Эйжа Уилсон, Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

Обладательница золотой медали в составе сборной США по баскетболу на Олимпиаде-2024 и центровая «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА (WNBA) преодолела отметку в 1000 набранных очков за сезон.

Кейтлин Кларк, играющая за клуб «Индиана Фивер», в своём дебютном сезоне оформила 321 передачу, став самым результативным пасующим игроком. На её счету уже более 325 передач в сезоне.

Баскетболистка «Чикаго Скай» Энджел Риз 2 сентября достигла отметки в 405 подборов за сезон. На данный момент количество ещё больше. Кларк и Риз претендуют на звание «Новичок года», а также борются за звание MVP регулярного сезона.