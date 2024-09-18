Чемпион НБА сравнил Кейтлин Кларк с Леброном Джеймсом

Чемпион НБА 2008 года и известный аналитик Кендрик Перкинс похвалил звезду WNBA Кейтлин Кларк, сравнив её с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Она сейчас в деле. Если бы мне пришлось оценивать её сезон прямо сейчас и давать справедливую оценку, я бы сказал, что она оправдала ожидания. Верно? Я смотрю на неё так же, как на Леброна Джеймса. Шумиха, которая была вокруг неё, ожидания, которые ей пришлось оправдать.

Заполнять арены изо дня в день, множество людей, ожидающих увидеть её неудачу, и при этом сохранять самообладание новичка и лидера этой команды — это было прекрасное зрелище», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

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