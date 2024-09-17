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«Один из величайших». Алекса Аврамович рассказал, с кем встретился на ОИ-2024

«Один из величайших». Алекса Аврамович рассказал, с кем встретился на ОИ-2024
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29-летний сербский баскетболист, играющий за московский клуб ЦСКА, Алекса Аврамович рассказал, как встретился с легендарным теннисистом и соотечественником Новаком Джоковичем на Олимпийских играх — 2024.

«Мне удалось пообщаться с Новаком Джоковичем, но это было уже после Олимпиады, когда мы все вместе приехали в Сербию. Мы стояли на балконе и праздновали вместе с болельщиками. Но я был на его финальном матче, и это было превосходно.

И вообще [финал мужского тенниса на Олимпиаде-2024] первый теннисный матч, который я видел в своей жизни. Я уже говорил в интервью сербскому телевидению: «Когда твой первый теннисный матч в качестве зрителя — финал олимпийского турнира, в котором твой соотечественник и один из величайших теннисистов в истории реализует свою давнюю мечту — выигрывает золото… Ну, это сложно превзойти». После этого я просто не мог найти для себя причины идти ещё куда-то. Слишком круто», — сказал Аврамович.

Аврамович в составе сборной Сербии завоевал бронзовую медаль в баскетбольном турнире. Джокович в матче за золото Олимпиады-2024 оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Это первая золотая медаль Игр для Новака.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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Новости. Баскетбол
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