Аврамович объяснил, почему игроки сборной США использовали трэш-ток на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии Алекса Аврамович объяснил, почему игроки национальной команды США использовали трэш-ток (оскорбительные/провоцирующие высказывания в адрес оппонентов) на Олимпиаде.

«Парни из сборной США – нормальные и очень приятные в личном общении. У меня была возможность перекинуться с ними парой фраз. Леброн, КейДи, Девин Букер, Джру Холидэй и другие – отличные люди и выдающиеся игроки. Настоящие профессионалы, задающие высочайшие стандарты. Да, иногда они используют трэш-ток для экстра-мотивации, но это часть игры. Это нормально», — сказал Аврамович.

Напомним, Аврамович и сборная Сербии встречались с американцами дважды по ходу турнира. Первый матч был сыгран на групповом этапе (110:84 в пользу США) и в полуфинале Игр, где США в напряжённом матче одержали победу со счётом 95:91.

Ранее Аврамович рассказал о встрече с легендарным теннисистом на Олимпиаде.