Новичок ЦСКА Алекса Аврамович ответил, почему клуб заслуживает играть в Евролиге

Новоиспечённый атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович ответил, почему армейцы заслуживают играть в Евролиге.

— Ваша фраза, цитирую: «Выступление в Евролиге не было для меня важным фактором». Можете подробно объяснить, что вы хотели этим сказать?

– Конечно. Ни в коем случае не хотел проявлять неуважение ни к кому. Просто хочу напомнить, что даже в нынешних условиях ЦСКА – одна из величайших команд в Европе, наряду с грандами, такими как «Реал». Они заслуживают быть там, заслуживают играть в Евролиге против лучших.

Ситуация в мире постоянно меняется. Вы понимаете, что я хочу сказать. Мы играем в баскетбол, и все мы хотим мира. Мы играем, чтобы приносить радость зрителям и болельщикам. Мы не делаем ничего неправильного. Надеюсь, что мы увидим ЦСКА в Евролиге, может быть, уже в следующем сезоне. Потому что это то, что нужно Евролиге – участие таких клубов, как ЦСКА или «Зенит». ЦСКА тоже нужно это.

Но, по моему личному мнению, подчеркну, по моему мнению, Евролига в лице ЦСКА и «Зенита» теряет выдающееся качество. Хочу сказать, что я счастлив возможности присоединиться к ЦСКА. У меня были предложения от клубов, выступающих в Евролиге. Много. Но лучшим предложением было предложение от ЦСКА. Я говорю о совокупности факторов: титулы, бренд и многое другое. Поверьте, я учитывал все нюансы.