Гилджес-Александер провёл забавное сравнение между Брайантом и Джорданом

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ставит Коби Брайанта выше Майкла Джордана в топе величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Коби Брайант — это Майкл Джордан, просто на стероидах. О чём вы говорите? У Коби пять чемпионских перстней. В чём заключается ваш аргумент?» — приводит слова Шея портал The Sportsr Rush.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Шей принял участие в 75 матчах. В среднем за встречу канадский игрок набирал 30,1 очка, делал 5,5 подбора, отдавал 6,2 передачи, а также совершал 2,0 перехвата.

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