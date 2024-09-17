Самый высокий игрок Евролиги подписал контракт с «Фенербахче» — Eurohoops

Сербский центровой Бобан Марьянович подписал контракт с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает издание Eurohoops.

Согласно имеющейся информации, «Фенербахче» заключил с Марьяновичем контракт, рассчитанный на один год. Кроме того, он включает в себя пункт, позволяющий обеим сторонам выйти из соглашения.

Напомним, в минувшем сезоне Бобан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Хьюстон Рокетс» и принял участие в 14 играх. В среднем за встречу Марьянович набирал 3,2 очка, делал 2,3 подбора, а также отдавал 0,4 передачи.

Ранее 224-сантиметровый Марьянович реализовал две «трёшки» кряду во время прощального матча словенского разыгрывающего Горана Драгича.