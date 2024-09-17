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Появился официальный трейлер к сериалу об НБА с участием Эдвардса, Леброна и других

Появился официальный трейлер к сериалу об НБА с участием Эдвардса, Леброна и других
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Сегодня, 17 сентября, был опубликован первый официальный трейлер к документальному сериалу об игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), производством которого занимался американский стриминговый сервис Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix.

Главной звездой проекта станет лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Помимо него, в сериале также появятся Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум, Джимми Батлер и Домантас Сабонис.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 79 играх. В среднем за встречу Эдвардс набирал 25,9 очка, делал 5,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

Кроме того, Netflix также работал над созданием документального сериала о «Чикаго Буллз» в 1990-х годах под названием «Последний танец».

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