Пятикратный чемпион НБА сравнил Николу Йокича с тремя легендами баскетбола

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер сравнил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича с тремя легендарными баскетболистами.

«Люди понятия не имеют, насколько большим и сильным был Шакил О'Нил. Это даже близко не идёт ни в какое сравнение. Каким бы доминирующим ни был Никола Йокич, как бы сильно он ни заслуживал MVP, его способ доминирования в игре, очевидно, сильно отличается от способа Шака.

Но концепция та же: у вас нет [равного по силе] соперника для Николы Йокича, и все это знают. Все говорят об этом — нет соперника для этого парня, верно? Такая же ситуация была и у Шака. Не было соперника для Карима Абдул-Джаббара. Ни одного. Не было соперника и для Майкла Джордана», — приводит слова Дерека портал Fadeaway World.