Новичок ЦСКА Алекса Аврамович объяснил, почему не перешёл в НБА

Новоиспечённый атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович объяснил, почему не перешёл в НБА.

– После Олимпиады к вам стали проявлять повышенный интерес. В том числе из НБА. Была информация о «Клипперс» и «Хоукс». Последний вариант вообще выглядит сказочным: за команду играет Богдан Богданович, в тренерском штабе Игор Кокошков. Как вышло, что вы так и не переехали за океан?

– Врать не буду, мы были близки к договорённости. Не то чтобы совсем близко, но я знал об интересе со стороны этих команд и нескольких других. Скажу честно, на тот момент я находился в отпуске и был абсолютно в расслабленном состоянии. Я был в беспроигрышной ситуации. Был счастлив, что у меня была возможность подписать контракт с ЦСКА, к тому же в нём была опция о возможности перехода в НБА. Это стандартный пункт, который есть у многих игроков. Сразу после Олимпиады у меня была возможность перейти в НБА, и я решил «если случится, то случится», если нет, я всё равно буду счастлив, — сказал Аврамович.