«Мой гангста». Винисиус Жуниор обратился к суперзвезде НБА

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в дружеской манере обратился к популярному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадцу Шею Гилджес-Александеру, который выступает в составе клуба «Оклахома-Сити Тандер».

«Мой гангста», — написал Винисиус в комментариях к посту Шея, который тот разместил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Шей принял участие в 75 матчах. В среднем за встречу канадский игрок набирал 30,1 очка, делал 5,5 подбора, отдавал 6,2 передачи, а также совершал 2,0 перехвата.

Ранее тренеры, скауты и менеджеры предсказали лучшего игрока НБА через пять лет.