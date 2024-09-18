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«Мой гангста». Винисиус Жуниор обратился к суперзвезде НБА

«Мой гангста». Винисиус Жуниор обратился к суперзвезде НБА
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в дружеской манере обратился к популярному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадцу Шею Гилджес-Александеру, который выступает в составе клуба «Оклахома-Сити Тандер».

«Мой гангста», — написал Винисиус в комментариях к посту Шея, который тот разместил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Шей принял участие в 75 матчах. В среднем за встречу канадский игрок набирал 30,1 очка, делал 5,5 подбора, отдавал 6,2 передачи, а также совершал 2,0 перехвата.

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