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Стив Керр назвал инцидент, по итогам которого он разозлился на Дрэймонда Грина

Стив Керр назвал инцидент, по итогам которого он разозлился на Дрэймонда Грина
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о самом тяжёлом случае из своей тренерской карьеры, по итогам которого он разочаровался в тяжёлом форварде и одном из лидеров команды Дрэймонде Грине.

«Есть много примеров. Думаю, один из них — это инцидент с Джорданом Пулом. Он перешёл черту в отношении Джордана, и он это понял сразу.

Это сделало тот сезон невероятно сложным для всех. Эта история была рассказана много раз, но, вероятно, это был момент, когда я был наиболее зол», — сказал Керри в эфире Dan Le Batard Show.

Напомним, Грин и Пул попали в конфликт во время тренировки «Голден Стэйт» осенью 2022 года, который привёл к физическому столкновению. Это создало напряжение в команде и усложнило сезон для всех.

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