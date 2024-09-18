Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан баскетбольного ЦСКА оценил выступление одноимённой команды по футболу в РПЛ

Капитан баскетбольного ЦСКА оценил выступление одноимённой команды по футболу в РПЛ
Комментарии

Лёгкий форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов высказался о выступлении футбольных армейцев в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Пока не хватает стабильности в игре. Нас преследуют неудачи, когда на последних минутах теряем очки. Но верим в команду, верим в парней. По возможности будем приходить и поддерживать… Они как раз в Кубке с «Краснодаром» играют», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 13 очков. В следующем матче подопечные Марко Николича сыграют с «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 18 сентября.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android