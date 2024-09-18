Капитан баскетбольного ЦСКА оценил выступление одноимённой команды по футболу в РПЛ

Лёгкий форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов высказался о выступлении футбольных армейцев в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Пока не хватает стабильности в игре. Нас преследуют неудачи, когда на последних минутах теряем очки. Но верим в команду, верим в парней. По возможности будем приходить и поддерживать… Они как раз в Кубке с «Краснодаром» играют», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 13 очков. В следующем матче подопечные Марко Николича сыграют с «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 18 сентября.