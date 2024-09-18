Капитан ПБК ЦСКА назвал игрока футбольного «Зенита», удивившего его больше всего
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Лёгкий форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал выступление российского нападающего санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Максима Глушенкова в сезоне-2024/2025 чемпионата России.
«Что меня удивило на старте РПЛ? Удивил парень из «Зенита» Глушенков. Очень хорошая у него статистика. И голов много, и передачи отдаёт. Потом он сломал руку, причём так обидно: мяч отскочил. В целом интересный чемпионат, видно, что идёт борьба», — цитирует Антонова «Матч ТВ».
Напомним, Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.
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