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Капитан ПБК ЦСКА назвал игрока футбольного «Зенита», удивившего его больше всего

Капитан ПБК ЦСКА назвал игрока футбольного «Зенита», удивившего его больше всего
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Лёгкий форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал выступление российского нападающего санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Максима Глушенкова в сезоне-2024/2025 чемпионата России.

«Что меня удивило на старте РПЛ? Удивил парень из «Зенита» Глушенков. Очень хорошая у него статистика. И голов много, и передачи отдаёт. Потом он сломал руку, причём так обидно: мяч отскочил. В целом интересный чемпионат, видно, что идёт борьба», — цитирует Антонова «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    
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