Капитан ПБК ЦСКА назвал игрока футбольного «Зенита», удивившего его больше всего

Лёгкий форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал выступление российского нападающего санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Максима Глушенкова в сезоне-2024/2025 чемпионата России.

«Что меня удивило на старте РПЛ? Удивил парень из «Зенита» Глушенков. Очень хорошая у него статистика. И голов много, и передачи отдаёт. Потом он сломал руку, причём так обидно: мяч отскочил. В целом интересный чемпионат, видно, что идёт борьба», — цитирует Антонова «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.