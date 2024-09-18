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«Не мог его обойти». Кириленко — об игроке, удивившего его на старте карьеры в НБА

«Не мог его обойти». Кириленко — об игроке, удивившего его на старте карьеры в НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о том, какой игрок в начале своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произвёл на него сильное впечатление.

«Дешон Стивенсон был на тренировке, и его игра произвела на меня впечатление. Он невероятно взрывной игрок с отличной защитой. Я просто не мог его обойти. Во время упражнений один на один он всегда оставался передо мной, и я поражался его скорости.

Его взрывная сила напоминала мне Винса Картера — каждый раз, когда он получал мяч, это было зрелищно. Нельзя было позволить ему приблизиться к кольцу», — рассказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.

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