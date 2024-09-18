Андрей Кириленко выделил игроков, сопоставимых с Майклом Джорданом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в рамках подкаста Knuckleheads прокомментировал сравнение члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта с легендарным Майклом Джорданом. Более того, Кириленко также упомянул члена Зала славы Трэйси Макгрэди.

Ведущий. Если говорить о выдающихся игроках, которые были лицом лиги в то время, то в начале моей карьеры это были Аллен Хьюстон и Винс Картер. Позже, ближе к середине карьеры, Коби Брайант стал символом лиги и своеобразным продолжением Майкла Джордана.

Кириленко. Да, мне нравится это сравнение — продолжение Майкла Джордана. Думаю, он был ближе всех к тому, чтобы быть как Майк. У них так много общего в стиле игры и достижениях. Их движения напоминают и Трэйси Макгрэди. Он был невероятным, когда играл за «Хьюстон». Мы провели много игр против «Рокетс», как в регулярном сезоне, так и в плей-офф, потому что они были в нашем дивизионе. Так что мы часто играли против Коби и Ти-Мака.