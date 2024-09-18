Президент РФБ Кириленко рассказал, как в детстве сделал выбор между футболом и баскетболом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в подкасте Knuckleheads рассказал о том, как в детстве сделал выбор между баскетболом и футболом.

Ведущий. Ты занимался хоккеем или каким-то другим видом спорта до того, как выбрал баскетбол? Или ты всегда увлекался только баскетболом?

Кириленко. В нашей семье спорт всегда играл важную роль. Мой отец был футбольным тренером, а мама когда-то играла в баскетбол. Поэтому с первого класса у нас дома шла небольшая борьба. Отец подталкивал меня: «Давай, попробуй себя в футболе». А мама предлагала: «Почему бы тебе не заняться баскетболом?» В итоге я выбрал то, что было ближе по духу.