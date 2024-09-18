Легионер ЦСКА Уэйр назвал несколько слов, которые выучил на русском языке

Американец Каспер Уэйр, выступающий за московский ЦСКА, рассказал о том, как справляется с языковым барьером.

«С языковым барьером всё не так уж плохо. Москва хороша тем, что тут можно найти много людей, которые говорят по-английски. Это помогает. Я знаю несколько слов по-русски, но не так много (смеётся). Я знаю «лево», «право» (показывает руками). «Как дела», «хорошо», «привет», «пожалуйста». «Ещё один». «Злой» (смеётся).

Это некоторые из них. Не так много, но да, однозначно постараюсь расширить эту тему в этом году», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Уэйр перебрался в ЦСКА в 2022 году — после того, как провёл один сезон в красноярском «Енисее». Прошедшим летом разыгрывающий заключил с клубом новый контракт, согласно которому будет защищать цвета красно-синих до 2026 года.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».