«Сначала мы ненавидели друг друга». Каспер Уэйр рассказал о дружбе со звездой НБА

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который в это межсезонье стал чемпионом Drew League в составе «Mecca Cheaters», рассказал об отношениях с напарником Демаром Дерозаном. Уэйр и Дерозан, шестикратный участник Матча звёзд в НБА, давно выступают за одну команду в летнем турнире. Дважды к её составу также присоединялся Леброн Джеймс.

«Мой отец долгое время тренирует «Читерс». До Леброна Джеймса и Демара Дерозана к нему приходили другие ребята из НБА — у нас были Бэрон Дэвис, Тревор Ариза, Даррелл Райт. Все они играли под руководством папы. Поэтому моё присутствие в команде было ожидаемо. Я впервые попал в Drew League, когда учился в старшей школе — в 17-16 лет, так что играю там уже очень долго.

С Демаром мы стали близкими друзьями в старших классах. Поначалу мы друг друга недолюбливали. Выходя на площадку, мы ненавидели друг друга, а потом по-настоящему сдружились. Я привёл его в команду к отцу и всё такое. Потом Бэрон Дэвис пригласил Леброна. Если не ошибаюсь, Леброн играл со мной дважды — в 2007-м и два года назад. Так что это франшиза с долгой историей, скажем так», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в минувшем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».