Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уэйр: меня беспокоит отсутствие еврокубков — ЦСКА определённо должен в них участвовать

Уэйр: меня беспокоит отсутствие еврокубков — ЦСКА определённо должен в них участвовать
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался об отстранении российских команд от участия в европейских турнирах.

«Беспокоит ли меня ситуация с отстранением? Да. Потому что я думаю, что ЦСКА определённо должен участвовать в европейских турнирах. И я бы с удовольствием представлял нашу организацию (улыбается). Но, в конце концов, я стараюсь не думать об этом.

Потому что быть частью команды ЦСКА — этого достаточно для меня. Я счастлив и наслаждаюсь этим. Это одна из лучших организаций в европейском баскетболе. Так что я получаю удовольствие от матчей, которые мы сейчас проводим», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Уэйр перебрался в ЦСКА в 2022 году — после того, как провёл один сезон в красноярском «Енисее». Прошедшим летом разыгрывающий заключил с клубом новый контракт, согласно которому будет защищать цвета красно-синих до 2026 года.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».
Сейчас читают:
«Хочу завершить карьеру в России — это мой второй дом». Непринуждённый Каспер Уэйр
Эксклюзив
«Хочу завершить карьеру в России — это мой второй дом». Непринуждённый Каспер Уэйр
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android