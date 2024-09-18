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«Не вернусь туда, вниз». Каспер Уэйр — о подписании контракта с ЦСКА в шахте

«Не вернусь туда, вниз». Каспер Уэйр — о подписании контракта с ЦСКА в шахте
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Каспер Уэйр, заключивший новую сделку с ЦСКА этим летом, поделился впечатлениями от командной поездки в Норильск. Игрок поставил подпись на контракте в шахте, на глубине 700 м под землёй.

«Я скептически относился к поездке туда, но в конце концов это был прикольный опыт — спуститься в шахту, увидеть всё это и подписать там контракт.

Когда мне впервые сказали: «Ах да, мы собираемся пойти в шахту», подумал: «Подождите-подождите, почему мы не можем просто подписать контракт — и всё?» Но это был отличный опыт.

Мне понравилось — хотя не думаю, что вернусь туда, вниз (смеётся). Я всё ещё боюсь того, что может случиться, хотя там довольно безопасно. У них всё продумано до мелочей, так что с тобой всё будет в порядке, но это определённо необычный опыт», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в минувшем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».
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