«Это было словно сон». Кириленко — о первой тренировке с Мэлоуном и Стоктоном в «Юте»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в подкасте Knuckleheads поделился впечатлениями после первой тренировке в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будучи игроком «Юты Джаз».

Ведущий. Это было впечатляюще? Ведь тебе было всего 18 лет, и ты оказался в команде с Карлом Мэлоуном и Джоном Стоктоном, двумя легендами, известными своей игрой под руководством Джерри Слоуна. Ты попал в команду с настоящими ветеранами. Дешон Стивенсон тоже был в этой команде, верно?

Кириленко. Дешон Стивенсон был в этой команде? По-моему, мы были выбраны на драфте в один год.

Ведущий. Да, он был молодым игроком, примерно твоего возраста. Так что у вас было несколько молодых ребят.

Кириленко. Да, но это было словно сон. Когда выходишь на площадку на тренировку и видишь всех этих звёздных игроков, кажется, что это какая-то другая реальность. У меня было ощущение, будто я во сне. Но как только начинаешь играть, всё встаёт на свои места. Хотя первые 10-15 минут чувствуешь себя немного не в своей тарелке.

Ведущий. Это похоже на то чувство, когда впервые играешь против Майкла Джордана. Мне довелось сыграть против него, когда он выступал за «Уизардс». Это было то же самое ощущение. Вот ты стоишь здесь и понимаешь: «Боже мой, я играю против Майкла Джордана». Это действительно впечатляет.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.